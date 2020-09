Strada, i pericoli maggiori arrivano dagli altri automobilisti

Quali sono i principali pericoli della strada, secondo i suoi principali fruitori, ovvero gli automobilisti? Da una ricerca commissionata da Nokian Tyres, produttore finlandese di pneumatici, emerge che il rischio principale derivi dal comportamento degli altri utenti della strada, imprevedibile e spesso incurante degli altri.

Automobilisti preoccupati dagli altri automobilisti

Non c’è quindi una considerazione lusinghiera dei propri “colleghi” da parte degli automobilisti europei, che definiscono il comportamento altrui alla guida “il rischio principale associato alla guida di un’auto”, ancor più di fattori tecnici e meccanici.

In realtà, questa sembra essere una presa di posizione “di parte”, che trascura soprattutto un altro elemento fondamentale per la sicurezza stradale, come gli pneumatici, settore a cui è particolarmente interessata Nokian, che infatti non manca di elencare i principali errori sul tema.

Poca attenzione agli pneumatici

Ad esempio, l’azienda finlandese sottolinea che solo il 24 per cento degli automobilisti intervistati controlla la profondità del battistrada degli pneumatici periodicamente (ogni due o tre mesi), mentre nella maggior parte si esegue il controllo due volte all’anno (oltre il 30 per cento) o addirittura solo una volta all’anno. Inoltre, più di un guidatore su dieci non ricorda quando ha controllato le condizioni degli pneumatici l’ultima volta, né se lo abbia mai fatto.

Situazione che diventa critica soprattutto con l’approssimarsi dell’inverno e delle condizioni climatiche fredde, che rendono le strade ancor più pericolose e dovrebbero imporre a maggiori riflessioni sull’importanza di montare le giuste gomme, e Nokian è da sempre in prima linea su questo aspetto.

Come si vede sul sito ecommerce Euroimport Pneumatici, oggi sono infatti in commercio tantissimi modelli di pneumatici invernali Nokian, di grande qualità e pensati appositamente per aumentare la sicurezza dei guidatori in condizioni climatiche critiche, e da quest’anno la gamma si amplia con le nuove gomme quattro stagioni Nokian Seasonproof e Seasonproof SUV. Si tratta di soluzioni create per offrire tranquillità di guida in ogni condizione atmosferica e ideali per molte zone d’Italia, un Paese in larga parte caratterizzato da clima temperato e non estremo tra estate e inverno.

Il sondaggio di Nokian sui pericoli alla guida

Stando al sondaggio di Nokian, comunque, proprio gli italiani sembrano essere i più attenti alle condizioni degli pneumatici, dimostrando una cautela superiore a quella degli altri automobilisti intervistati da Nokian, provenienti da Germania, Francia, Repubblica Ceca e Polonia. Un’altra categoria di utenti della strada accorti sembrano essere le persone che viaggiano di più (e percorrono dai 30mila ai 40 mila chilometri o più all’anno) e che hanno un’età superiore ai 66 anni (e in questo caso, esperienza e maturità sembrano quindi “pesare”).

Tra gli altri fattori critici segnalati ci sono l’uso del telefono o di altri dispositivi durante la guida (il pericolo numero uno per gli italiani, che forse sono ben consapevoli del proprio comportamento spesso irresponsabile), la marcia ad alte velocità e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza in strada.

Il ruolo delle gomme per la sicurezza

Questa ricerca svela quindi un forte punto di debolezza dei guidatori, che spesso rischiano di trascurare l’importanza delle gomme e la loro usura: è invece importante considerare che gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra la vettura e l’asfalto e, di conseguenza, primo sistema di sicurezza attiva. Inoltre, con battistrada usurati lo spazio di frenata può allungarsi anche di 12 metri a una percorrenza di 80 km/h su una strada bagnata rispetto a gomme nuove, e questo può fare la differenza tra un incidente scampato e un botto.