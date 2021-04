Sviluppo territorio: Cucci “positivo l’interscambio con la Carinzia”

FVG – Nell’ottica di ampliare l’interscambio di esperienze per lo sviluppo del territorio, ripercorrendo le azioni virtuose già intraprese insieme al Land della Carinzia, si è tenuto un primo, proficuo incontro conoscitivo tra l’assessore alle attività produttive e politiche europee del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci, e Daniele Cozzi, presidente di Friuli Innovazione e Manager dello JOANNEUM RESEARCH di Niklasdorf (Austria).

“Ritengo importante questo incontro- ha affermato Cucci – per ampliare l’orizzonte di partnership tra soggetti sui temi dell’innovazione e dello sviluppo territoriale, per aumentare le capacità di azione nelle sfide che abbiamo davanti, in primis quelle dell’utilizzo dei fondi europei”.

Una sinergia che nelle intenzioni significa rafforzare le competenze di tutti gli attori del territorio, per ampliare competenze e capacità”.

L’idea emersa è quella di dare forma ad una task force che unisca le esperienze e le best practices dei territori del FVG e transfrontaliere, per esaltare in maniera sinergica le professionalità atte ad affrontare con successo la programmazione europea 2021-2017.

“Pensare senza confini per lo sviluppo del territorio- ha affermato ing. Cozzi – significa non fermarci a vecchie logiche di confine ma operare insieme a forze regionali e creare comuni intenti anche transfrontalieri”. “Abbiamo gettato un primo seme che ci auguriamo dia buoni frutti – ha concluso Cucci – ove il pensare fluido senza barriere diventa un plus per tutti i territori coinvolti, le istituzioni e gli stakeholders, con il fine di portare occasioni di sviluppo per le nostre imprese e le nostre comunità.

Il prossimo passo in questa direzione sarà un incontro con il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, quale soggetto privilegiato da coinvolgere a livello territoriale per fornire supporto concreto alle aziende del nostro territorio, con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile che deve partire quanto prima”.