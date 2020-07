Tamponamento in A4, muore un imprenditore 56enne

FVG – Il conducente di uno dei due mezzi pesanti coinvolti in uno dei due tamponamenti avvenuti nel primo pomeriggio del 23 luglio in A4, fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste, Vanni Ros, 56 anni, imprenditore di Brugnera, è morto a causa delle ferite riportate nel sinistro.

Nell’altro incidente, accaduto nelle vicinanze e che ha coinvolto anche un furgoncino con sei persone a bordo, tre sono rimaste ferite, di cui una in modo grave.

L’autostrada è stata chiusa fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza – informa Autovie – e sono state chiuse anche le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste.

All’uscita obbligatoria a San Donà di Piave ci sono stati circa quattro chilometri di coda. Sul posto erano operativi i soccorsi sanitari e quelli meccanici.