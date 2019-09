The day before Dallas. Un medico indaga sulla fine di Jfk

FVG – Si chiama The day before Dallas ed è un libro su uno dei personaggi più importanti del panorama storico internazionale, John Kennedy.

L’autore è Aldo Mariotto, direttore sanitario del Cro di Aviano, che lo presenterà a Udine il 12 settembre, alle 19.30, al Rotary Udine Nord e a Polcenigo il 14 settembre, alle 20, al Santuario della Santissima Trinità, alle sorgenti del Livenza. In quest’ultima occasione, sarà accompagnato da un coro e dalla soprano Roberta Canzian e i proventi verranno devoluti alla ricerca del CRO di Aviano.

“Recentemente -spiega Mariotto – è uscito il libro The Day before Dallas, ed. Pendragon, frutto di una ricerca che ha occupato il mio tempo libero di una decina di anni”.

“Sono un medico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, e attualmente ricopro l’incarico di Direttore Sanitario presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Nato a Venezia il 6 settembre 1958, abito a Padova”.

“Ho concentrato le ricerche sull’organizzazione del viaggio in Texas, che fu poi fatale al presidente John Kennedy, frequentando le biblioteche presidenziali americane, trovando documenti inediti, incontrando testimoni e ripercorrendo esattamente lo stesso itinerario del primo giorno di quel viaggio, il 21 novembre 1963. Ho avuto la fortuna di poter incontrare molti testimoni dell’epoca, dal segretario della difesa McNamara, al dr Ronald Coy Jones che soccorse JFK dopo la sparatoria, al tecnico che eseguì l’autopsia, al musicista che suonò per i Kennedy alla vigilia dell’assassinio”.

Ho elaborato un’ipotesi del tutto innovativa sull’origine di quel viaggio e per questo sono stato invitato a relazionarla il 18 novembre scorso nel più importante Congresso sul presidente Kennedy, che si è tenuto a Dallas, The JFK Lancer, e a cui è seguita la commemorazione nella Dealey Plaza per i 55 anni dall’assassinio. L’ipotesi è basata sul ruolo svolto dal Vicepresidente Johnson, che ha sempre negato un suo qualsiasi ruolo, e su una macchinazione condotta col membro del Congresso Albert Thomas, potente politico di Houston”.

“La seconda parte – conclude Mariotto – è la cronaca precisissima del 21 novembre, vigilia del viaggio, “The Day before Dallas” (ragioni perché proprio quel giorno: 1) raccolto molto materiale anche inedito, 2) sfida di descrivere in un microcosmo il macrocosmo della figura di JFK e di Jacqueline, 3) vigilia della breaking news più sconvolgente del XX secolo)”.