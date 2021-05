Tiare Shopping riapre 7 giorni su 7, dal 22 e 23 maggio

VILLESSE (GO) – In seguito alle misure del Decreto del 17 maggio firmato dal Premier Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tutti i negozi del Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) saranno finalmente aperti di nuovo anche nei fine settimana e nei festivi, a partire dal 22 e 23 maggio, senza limitazioni. Come noto, negli scorsi sei mesi, anche nei periodi in cui il Friuli Venezia Giulia era “zona gialla”, nei fine settimana al Tiare potevano restare aperti solo gli esercizi legati alle prime necessità, quali il supermercato, la parafarmacia, gli ottici, lavanderia e tintoria, edicola e libreria.

Dal 22 maggio quindi, anche sabato e domenica, al Tiare Shopping saranno sempre aperti anche i negozi di abbigliamento, di arredamento e i ristoranti (al momento solo per asporto o consumazione all’esterno). Continua l’apertura della mostra “Van Gogh. Il Sogno. Immersive Art Experience” allestita presso l’EmotionHall (da lunedì a venerdì 10-20; sabato e domenica 10-21).

L’apertura di sabato e domenica proseguirà per tutta l’estate e sarà possibile fare acquisti al Tiare Shopping – provenendo anche da fuori il proprio Comune di residenza – anche nei giorni festivi e prefestivi, ad esempio il 2 giugno.

“Fin dall’inizio dell’emergenza Covid19, nel Meeting Place Tiare Shopping ci siamo prontamente focalizzati sull’implementazione di misure che potessero assicurare la salute e la sicurezza di tutti i visitatori, i lavoratori e i partner commerciali, adeguandoci alle normative governative e adottando protocolli rigorosi, che hanno permesso che non si registrasse alcun focolaio – ha affermato Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse TIARE Shopping – Siamo lieti di poter riaprire e lo faremo continuando a impegnarci per garantire il rispetto di tutte le misure per offrire un’esperienza di visita in sicurezza”.

Gli orari aggiornati dei singoli punti vendita del Meeting Place Tiare Shopping sono disponibili sul sito https://www.tiareshopping.com/it-it/orari-provvisori oppure chiamando l’infopoint 0481/099480.

APERTURE E ORARI (ZONA GIALLA)

Galleria:

° dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), dalle 9 alle 20, sono aperti tutti i negozi;

° a partire dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì 9:30 – 20;

° sabato, domenica e festivi, dalle 9 alle 21, sono aperti tutti i negozi (2 giugno incluso).

Ristorazione:

° dal lunedì alla domenica si effettua esclusivamente il servizio di asporto;

° dal 1° giugno, salvo diverse disposizioni del Governo (e/o della Regione), verrà riattivato anche il servizio al tavolo dalle 11 alle 22.

EmotionHall:

° dal lunedì al venerdì, museo aperto dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19);

° sabato e domenica, museo aperto dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

IKEA:

° dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), negozio aperto dalle 9 alle 20;

° a partire dal 24 maggio, gli orari cambieranno in 9:30 – 20;

° sabato, domenica e festivi, negozio aperto dalle 9 alle 21 (2 giugno incluso).

Ipermercato:

dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20:30.