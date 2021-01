Tornare in forma a casa con esercizi plank

Tornare in forma dopo le festività natalizie e smaltire i chili presi durante le varie abbuffate. Una costante che accomuna molti in questo periodo dell’anno e che mai come in questo momento storico trova sfogo nella necessità di allenarsi a casa, in totale autonomia.

Una tendenza che ormai in molti hanno imparato a conoscere soprattutto negli ultimi mesi, quelli caratterizzati dal Covid che hanno visto l’esplosione dell’allenamento da casa, visto che palestre e centri sportivi sono stati (e sono tutt’ora) tra le attività maggiormente penalizzate dalla situazione in essere.

Ebbene tornare in forma eseguendo esercizi a casa è un qualcosa che può essere sperimentato da chiunque, a patto che vi sia costanza. Sono tanti gli esercizi da poter effettuare, anche direttamente a corpo libero, quindi senza la necessità di avere attrezzi ma sfruttando soltanto il proprio peso corporeo. Tra questi esercizi uno dei più noti è il plank.

Cos’è il plank e come farlo a casa

Viene anche definito come l’esercizio perfetto per avere una pancia piatta: ecco perché soprattutto in questo momento dell’anno può rappresentare un toccasana. Il plank è infatti una delle soluzioni più efficaci per sviluppare i muscoli dell’addome. Il termine stesso plank esercizi, come si può vedere sul sito Corpo Perfetto, va a richiamare l’immagine di una ‘tavola’ vista la posizione che si andrà ad assumere durante l’esecuzione.

Il plank è una tipologia di esercizio isometrico che va a stimolare forza e resistenza sulla breve durata. Il suo reale vantaggio è dato dal fatto di poter essere eseguito ovunque, in qualsiasi ambiente, e di non necessitare di attrezzi vari. Anche il tappetino tradizionale per gli esercizi addominali può essere messo da parte per allenarsi con il plank.

La posizione è quella tradizionale, con il ventre rivolto verso la terra e con il peso del corpo interamente poggiato su gomiti e punte dei piedi. L’obiettivo è quello di mantenere questa posizione il più a lungo possibile, rimanendo fermi o effettuando anche movimenti (si parla non a caso di plank esercizi dinamici e plank esercizi statici).

Plank, esercizi alla portata di chiunque

Andando poi a variare l’esecuzione, ad esempio con plank inverso o effettuando il tutto in isometria laterale, si andranno ad allargare i benefici di questo allenamento non soltanto alla pancia, quindi alla parte frontale, ma anche agli addominali obbliqui, ovvero quelli che sono posti lateralmente.

Un esercizio che può essere eseguito da chiunque e per il quale bastano realmente anche solo 5 minuti al giorno per avere effetti benefici già dopo poche settimane. Tutte motivazioni che in questa fase dell’anno, oltre che in questo particolare momento storico, lo rendono molto adatto per chi vuole smaltire i chili presi durante le festività di Natale e tornare in forma.