Traghetti Sardegna low cost: le offerte per l’estate 2021

Vi sembra presto per pensare alle prossime vacanze estive? Beh, non lo è affatto, soprattutto se volete risparmiare ed approfittare delle promozioni sui prezzi dei traghetti! Le principali compagnie che gestiscono i collegamento con la Sardegna infatti hanno già aperto le prenotazioni per l’estate 2021 e lo hanno fatto proponendo delle promozioni che consentono di viaggiare low cost anche quando i prezzi sarebbero in realtà alle stelle. Non è certo un segreto d’altronde: sono state parecchie le polemiche la scorsa estate, perché il costo dei biglietti per la Sardegna era schizzato alle stelle. Se però ci si organizza per tempo, il 2021 può rivelarsi un anno contraddistinto dal risparmio. Vediamo quali sono le offerte traghetti per la Sardegna delle quali approfittare.

GNV: sconto del 30% per chi prenota il traghetto entro il 15 dicembre

Grandi Navi Veloci ha da poco aperto le prenotazioni per l’estate 2021 ed in particolare per coloro che desiderano trascorrere le ferie in Sardegna ha pensato ad una serie di sconti decisamente interessanti.

È previsto infatti uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto per chi intende partire nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021. Per tutta l’estate dunque si potrà arrivare in Sardegna con questa compagnia di traghetti a tariffe decisamente più basse e convenienti. Per approfittare di questa offerta però bisogna prenotare il biglietto entro il 15 dicembre 2020.

Attenzione, inoltre, perché la disponibilità a limitata dunque conviene evitare di aspettare l’ultimo giorno per effettuare la prenotazione: potrebbe rivelarsi controproducente perché non è detto che al 15 dicembre si trovino ancora posti liberi a queste tariffe low cost.

L’offerta è naturalmente disponibile sulle tratte per la Sardegna gestite da GNV ossia Genova-Porto Torres e Genova-Olbia.

Inoltre, Grandi Navi Veloci ha scelto di andare incontro ai propri clienti nel periodo del Covid eliminando le penali in caso di annullamento: fino a 20 giorni prima della partenza è possibile disdire ed essere rimborsati.

Moby e Tirrenia: la polizza Covid gratuita per tutti i viaggiatori

Moby e Tirrenia, dal canto loro, hanno aperto le prenotazioni per l’estate 2021 proponendo una polizza Covid completamente gratuita a tutti i viaggiatori. Non si tratta semplicemente di un’assicurazione contro l’eventuale annullamento della prenotazione, ma di una polizza completa che comprende una copertura anche per le spese mediche e un eventuale interruzione del soggiorno presso la struttura alberghiera.

Nel dettaglio, la polizza Covid offerta da Moby e Tirrenia comprende l’annullamento del viaggio, il rimborso di eventuali penali previste dalla struttura alberghiera in caso di annullamento del soggiorno, eventuali spese alberghiere in caso di quarantena in loco ed il rimborso delle spese mediche sostenute.

Questa promozione, sia per Moby che per Tirrenia, è valida tuttavia solo per chi prenota entro il 31 dicembre 2020. Conviene dunque approfittarne sin da ora, nonostante l’incertezza del periodo e del prossimo futuro. D’altronde, la polizza Covid è stata pensata proprio per consentire a tutti i vacanzieri di prenotare con maggior tranquillità, sentendosi più tutelati dal rischio di perdere eventuali soldi anticipati per una vacanza che non è detto si potrà fare.