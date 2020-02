Traslochi, consigli per fai da te

Si parla di uno degli eventi in grado di portare il maggiore livello di stress e, per quanto strano possa sembrare, è effettivamente così. Chi si è trovato almeno una volta nella vita a dover affrontare un trasloco non resterà eccessivamente sorpreso da tale affermazione: cambiare casa e dover trasportare tutta la propria roba dalla vecchia alla nuova abitazione è un lavoro complesso ed articolato.

Di base le strade da percorrere sono due, opposte: affidarsi ad una ditta di traslochi professionale e specializzata; oppure decidere di affrontare l’impresa da soli. Entrambe le soluzioni presentano punti di forza e criticità. Vediamo nel dettaglio.

Trasloco con impresa professionale

La soluzione più comoda è quella di demandare il tutto ad altri; in questo caso si parla delle ditte di traslochi, imprese che operano a livello professionale nel settore e che per questo possono garantire esperienza.

Fermo restando che anche se si opta per tale soluzione un po’ di lavoro dovrà comunque essere eseguito (se non altro di controllo per supervisionare che la propria roba sia messa in sicurezza e trasportata in modo corretto), affidarsi ad una ditta significa togliersi l’onere del trasloco.

Ovviamente il tutto a fronte di costi, che possono essere più o meno alti a seconda di fattori soggettivi, quali città nella quale si sta eseguendo il trasloco, distanza fisica da colmare tra la vecchia e la nuova abitazione, azienda alla quale ci si rivolge.

Trasloco fai da te

Se si ha tempo (molto) e pazienza da dedicare, il trasloco può essere portato avanti anche in autonomia: il lavoro certamente non mancherà e neanche lo stress, ma si andrà a risparmiare sulla parte economica.

Primo step, munirsi di cartoni per traslochi che saranno indispensabili per imballare i vari oggetti; ovviamente il tutto dovrà essere preceduto da un attento lavoro di pianificazione per avere ben chiaro il quadro di tutto quello che si sta spostando. Il consiglio è sempre quello di etichettare ogni singolo scatolone scrivendo, con un semplice pennarello, ciò che contiene al suo interno.

Questo andrà a facilitare anche il lavoro successivo, ovvero quello di apertura degli scatoloni una volta che si sarà trasportato il tutto nella nuova abitazione. Trasporto che, se si opta per il fai da tee, dovrà essere effettuato in modo autonomo, quindi è indispensabile avere a disposizione un furgone o comunque una macchina molto capiente.