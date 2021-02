Trovare notizie in rete tra fake news ed informazione reale

Cercare notizie in rete oggi è diventato maggiormente complesso a causa di quel fenomeno noto come fake news: notizie false, messe artatamente in giro per attirare click ai siti e visitatori, il che si traduce potenzialmente in maggiori entrare pubblicitarie.

Un trend ormai trito e ritrito che sta causando notevoli problematiche portando ad una disinformazione piuttosto generalizzata e diffusa. Il tutto poi si va ad incastonare all’interno di una cornice, quale quella attuale, decisamente particolare: con la pandemia è aumentato il numero di utenti che si rivolgono alla rete per reperire notizie.

I siti di notizie hanno registrato un vero e proprio boom, in concomitanza del susseguente calo della vendita dei giornali cartacei: ci si informa maggiormente in rete, soprattutto per un tema molto delicato come quello della salute. secondo un recente sondaggio effettuato da Iqvia Italia, leader globale nel campo dell’analisi dei dati in ambito medico, circa l’80% degli italiani ricerca in rete notizie sulla salute.

Un aspetto non certamente marginale che deve tenere conto anche dei rischi connessi, dato che non sempre ciò che si trova in rete è oro colato. Ma non solo salute, sono anche altre news ad essere particolarmente ricercate su internet: la cronaca locale ad esempio, legata alle grandi città ma anche ai piccoli centri. Non a caso una delle parole maggiormente ricercate online è cronaca di Milano, a braccetto con la medesima ricerca ma riferita a Roma.

Le notizie più cercate in rete

Salute e cronaca quindi; ma anche sport e gossip. Temi che tirano da sempre, prima ancora dell’avvento della rete, come i tabloid britannici insegnano. Il tutto sempre riferito ad un ambito di news, perché in rete sono le notizie cotte e mangiate ad andare per la maggiore: i giornali che affrontano le tematiche da un punto di vista dell’approfondimento e della analisi, hanno meno successo.

Il meccanismo ormai è noto, si attende che esca una nuova notizia, un evento meritorio di attenzioni, per andare poi a garantirne la massima copertura sia sui giornali online che sui social, a loro volta altro grande bacino di utenza all’interno del quale avviene la diffusione delle notizie (e purtroppo, anche delle fake news).

Per tornare al tema di partenza, quello delle notizie legate alla salute, nel 2020 la parola più ricercata in rete dagli italiani dopo ‘meteo’ (da anni regina incontrastata) è stata ‘coronavirus’. In perfetta tendenza con il trend che vuole un mix tra ricerca sulla salute ed interesse per le ultime news.

Il coronavirus è stato entrambe le cose, un tema strettamente connesso alla salute (e non potrebbe essere altrimenti) oltre che uno dei trend di news maggiormente impattante in rete. Con tutti i rischi annessi e connessi, dato che il pericolo di incappare in notizie non veritiere sul tema è sempre presente.