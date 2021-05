Tutte le proprietà delle bacche di Goji

Prodotti naturali che hanno origine in Oriente, soprattutto in Tibet, e che per questo sono ammantate di un certo fascino che contribuisce a renderle molto più invitanti agli occhi dei consumatori rispetto alle reali facoltà benefiche; che comunque, in base a quello che si può leggere, non sono neanche poche.

Le bacche di Goji nascono da un arbusto spontaneo appartenente alla famiglia delle Solanaceae, utilizzati dalla medicina cinese da diversi secoli. Ed è proprio la medicina tradizionale cinese a conferire a queste bacche un potere curativo piuttosto importante. Certo, come si diceva, qualcosa di un po’ romanzato c’è, non a caso parlando delle bacche di Goji le si sente spesso etichettare come frutti della giovinezza.

Fatto sta che queste bacche molto diffuse in Oriente sono, oggi, estremamente popolari anche da noi. Vengono coltivate da migliaia di anni ed in medicina cinese prendono il nome di Bacche di Licia. La convinzione di chi le ha sempre consumate in quella parte del mondo, soprattutto in alcune zone delle Cina, è quella di avere facoltà di preservare la salute garantendo quindi lunga vita.

Facoltà benefiche delle bacche di Goji

Quali sono concretamente le facoltà benefiche delle bacche di Goji? Come riporta questo sito dedicato al mondo del cibo, la loro caratteristica principale è quella di abbondare di Vitamina C e polisaccaridi. In virtù di questo, le bacche di Goji contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario.

Queste bacche sono poi particolarmente ricche di antiossidanti, non a caso il loro impiego è riferito anche a creme di bellezza soprattutto per pelle e capelli. ciò è dovuto in particolare alla presenza di Vitamina A, che è fondamentale per mantenere sana la pelle e proteggerla contro i danni ossidativi dovuti ad inquinamento, sole ed altri fattori potenzialmente dannosi. La presenza di probiotici poi conferisce facoltà benefiche per l’intestino.

Per tutte queste ragioni le bacche di Goji sono così richieste ed utilizzate: in Cina da tradizione sono impiegate con successo praticamente per qualsiasi disturbo. Qui in Italia stanno avendo un notevole successo da qualche anno a questa parte grazie a tutte le loro facoltà benefiche, soprattutto come integratori alimentari.