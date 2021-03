Uffici postali Fvg, il 25 marzo cartolina filatelica per il Dantedì

FVG – Poste Italiane celebra il Dantedì con una cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desideri ricordare in modo originale il 700° anniversario della morte del poeta.

Sulla cartolina è riprodotta una miniatura medievale che illustra la scena del Primo canto della Commedia, in cui Dante e Virgilio sono ai piedi del colle davanti alle tre belve. Il 25 marzo sarebbe iniziato infatti, secondo gli studiosi, il viaggio ultraterreno di Dante.

La cartolina potrà essere richiesta giovedì 25 negli Uffici Postali con sportello filatelico delle province di Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale Del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi) e Trieste (Trieste Via Settefontane) e negli “Spazio Filatelia” di Trieste (Poste Centrali, via Galatti), dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.