Uffici postali Fvg, nuove estensioni orarie dall’8 giugno

FVG – Nuove estensioni orarie dell’operatività di alcuni uffici postali del Fvg a decorrere da lunedì 8 giugno.

Non si tratta di nuove aperture, bensì di potenziamento dell’offerta per 9 UP (uffici postali) in FVG che passano da una apertura di qualche giorno la settimana (3) all’apertura su 6 giorni (sono monoturno, quindi aperti al mattino). Sono operativi in Fvg il 98% degli uffici (vedi sotto).

Passano quindi all’apertura su 6 giorni gli uffici postali di:

Udine:

ATTIMIS

PERTEGADA

PONTEBBA

PORPETTO

POVOLETTO

Pordenone:

NAVE DI FONTANAFREDDA

TAURIANO

Gorizia:

FOGLIANO REDIPUGLIA

VILLESSE

Trieste:

l’unico up chiuso è quello di Aurisina che è interessato dai lavori di ristrutturazione in seguito all’evento criminoso di fine dicembre 2019

In regione si contano complessivamente 331 ufficio postali, di cui operativi il 98% (325).

Up ESISTENTI in FVG

UDINE

180

PORDENONE

84

GORIZIA

35

TRIESTE

32

TOT FVG

331

Up ATTIVI: in regione il 98%

UD 180

100%

PN 79

94%

GO 35

100%

TS 31

97%

TOTALE

325

98%

Up CHIUSI (6 IN FVG):

PORDENONE

MANIAGO 1 via carso

PORDENONE

MARON

PORDENONE

PORCIA 1 via roveredo

PORDENONE

SACILE 1 via dei cipressi

PORDENONE

SAVORGNANO

TRIESTE

AURISINA (lavori in corso in seguito all’evento criminoso di fine dicembre 2019)

Si ricorda che ogni cittadino è invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.