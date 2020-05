Uffici postali Fvg, nuove estensioni orarie

FVG – Nuove estensioni orarie dell’operatività di alcuni uffici postali del Fvg (ripartiti per provincia) a decorrere da oggi, giovedì 14 maggio. In Fvg abbiamo una sola riapertura: ufficio postale di Cordenons, da lunedì 18 maggio.

Udine: ripristino doppio turno (da mattina a sera) di Up Latisana su 6 giorni; ripristino apertura mattina (monoturno) di Up su 6 giorni per Up Bertiolo, Campolongo al Torre, Carlino, Moimacco, Prato Carnico, Rivolto, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Strassoldo, Torreano di Cividale, Varmo;

estensione oraria per Up Carpacco (mar-giov) e Rodeano Basso (merc-sabato).

Pordenone: ripristino doppio turno (da mattina a sera), Poste centrali Santa Caterina su 6 giorni (piena operatività); ripristino monoturno (mattino) su 6 giorni per Up Domanins Rauscedo e Vivaro; da lunedì 18 maggio, su 6 giorni, monoturno (solo mattino), RIAPERTURA up Cordenons (fino ad ora chiuso, ma funzionava Cordenons 1, via San Pietro).

Gorizia: riaprono su 6 giorni up monoturno (solo mattino) di Grado (via Caprin) e Monfalcone 1 (via Cosulich).

Trieste: riaprono su 6 giorni up monoturno (solo mattino) di Sgonico e Trieste 16 (via Mauroner),