“Uno, due, tre…mela”, iniziative al Tiare rivolte alla salute

VILLESSE – “Una mela al giorno toglie il medico di torno” recita il famoso adagio che tutti conosciamo e che ci fa ricordare quanto siano importanti la prevenzione e l’attenzione allo stile di vita, in particolare per quel che riguarda l’alimentazione.

Per sensibilizzare e informare su questi temi, il Meeting Place Tiare Shopping ha deciso di ospitare all’interno dei propri spazi una serie di iniziative che facciano riflettere, giocando. Si inizia con “Un, due, tre…mela” un concorso che permette di vincere premi in buoni spesa e ingressi omaggio a EmotionHall, la nuova arena immersiva, che in questo periodo ospita una mostra dedicata a Vincent Van Vogh.

Da lunedì 3 a venerdì 21 maggio 2021 presso il Tiare Shopping sarà presente una scenografia a forma di maxi-mela contenente un cubo di plexiglass trasparente riempito di Granny Smith, la famosa mela verde croccante, rinfrescante e agrodolce, indicata per rinforzare la memoria. La sfida, dunque, è provare a indovinare il numero esatto delle mele presenti.

Potranno partecipare al concorso, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00, i clienti muniti di scontrino di spesa emesso nella stessa giornata e del valore minimo di 20,00 euro. Sarà necessario recarsi presso uno dei tre totem digitali presenti in galleria, inserire i propri dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo mail e recapito telefonico) e quelli dello scontrino (nome del negozio, data e ora dell’acquisto, importo speso), accettare il regolamento della privacy relativa al concorso e quindi inserire il numero di mele ipotizzato.

Si parteciperà così al gioco Instant Win grazie al quale provare a vincere subito Gift Card spendibili presso i punti vendita aderenti e ingressi omaggio a EmotionHall per un montepremi totale di 11.000,00 euro. Il cliente potrà ritirare il premio vinto presso l’Infopoint, solo dopo aver compilato e firmato la ricevuta/liberatoria e aver esibito lo scontrino di spesa grazie al quale ha potuto partecipare al concorso.

Inoltre, tutti i clienti che si avvicineranno al numero esatto delle mele presenti nel cubo di plexiglas con uno scarto di +/- 10 unità parteciperanno all’estrazione finale di 3 maxi premi: una gift card da 3.000,00 €, una gift card da 1.500,00 € e una da 500,00 €.

Le Gift Card non possono essere convertite in denaro e non danno diritto a resto (condizioni d’uso qui https://tiare.flex-e-card.it/). Il regolamento completo è a disposizione dei partecipanti sul sito www.tiareshopping.com.

Con questa attività il Tiare Shopping inaugura una serie di iniziative gratuite per promuovere la cultura della salute e della prevenzione. Si tratta di un progetto di ampio respiro nato anche per rispondere alla forte esigenza di informazione e rassicurazione in tema salute rilevata sul territorio in questo periodo di pandemia.