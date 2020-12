Vacanze organizzate, il nuovo modo di vivere i viaggi

Presto torneremo a godere delle meritate vacanze fuori dalla nostra cerchia. Torneremo a viaggiare e a godere dei bellissimi paesaggi che ogni giorno la nostra Italia ci regala. Sì perché la riscoperta inizia proprio dal nostro territorio, da quegli angoli nascosti che sono uno scrigno autentico di ricchezza ed unicità perché ogni luogo del Bel Paese, nel suo piccolo, riserva qualcosa di speciale. E scoprirlo ci regalerà emozioni gratificanti.

Ecco che così le modalità tradizionali di viaggio verranno un po’ messe da parte per prediligere un itinerario che sia svolto in modo più autentico e genuino alla riscoperta, in tranquillità, delle piccole realtà locali e dei luoghi più affascinanti dello Stivale. Il tutto facendosi guidare da persone esperte, seguendo dei programmi dettagliati e mirati, per un’organizzazione impeccabile.

Il 2021 sarà il tempo delle vacanze organizzate per un viaggio da fare in sicurezza e attenzione. È possibile farlo con Tramundi, il tour operator digitale che da diverso tempo si dedica alla costruzione di itinerari di viaggio autentici e intensi, da fare insieme ad altri viaggiatori che si conoscono direttamente durante il percorso, con la consapevolezza di intessere nuovi rapporti con persone che amano l’esplorazione e prediligono l’incontro tra culture.

Tutti i percorsi organizzati dalla travel company online garantiscono un itinerario intenso ed originale. Non manca l’organizzazione impeccabile realizzata nei minimi dettagli da fidati professionisti del settore, la sicurezza e l’attenzione oltre che la guida nelle zone locali direttamente da persone specializzate. Poi c’è la condivisione che arricchisce le esperienze di viaggio e le rende memorabili con la nascita di legami e connessioni tra culture diverse.

Nel Bel Paese tutto da sperimentare è il Sentiero Italia CAI che porta alla scoperta delle bellezze autentiche dell’intero Stivale. Tantissimi sentieri paesaggistici per lasciare la propria impronta in luoghi d’eccezione.

È possibile percorrere il cammino nel territorio montano della Liguria, tra scorci panoramici e vette che mozzano il fiato arrivando fino a 1.684 metri di altezza. E anche quello in Toscana per un itinerario di trekking tra foreste e monasteri per un’immersione totale in luoghi dove il silenzio regna sovrano e la natura e la spiritualità si uniscono. Dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi alla Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino con tappe al santuario di Chiusi della Verna e al monastero di Camaldoli.

Il Sentiero Italia CAI porta dritto nel cuore della Penisola tra Umbria e Marche. Aree naturalistiche e borghi bellissimi scandiscono il cammino a pieno contatto con una zona ancora incontaminata. E poi giù verso il profondo sud con il trekking nella Sicilia Occidentale tra Trapani ed Erice per un tour organizzato, anche in questo caso, nel segno di un paesaggio naturale incontaminato.