Vaccini, somministrata dose al presidente Fedriga. “Non favorevole all’obbligo, preferisco convincere le persone”

FVG – Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga si è sottoposto ieri, 22 maggio, alla vaccinazione anti covid nell’hub allestito nella palestra comunale di Muggia (Trieste). A Fedriga è stata somministrata la prima dose di vaccino Moderna.

In Fvg le agende per la fascia d’età over 40 sono state aperte lunedì.

Fedriga ha, quindi, lanciato l’ennesimo messaggio per incrementare ancora l’adesione al vaccino in Friuli Venezia Giulia.

«Non penso che ci siano tanti no vax – ha detto – ma persone che hanno un po’ di incertezza e paura. I più grandi organismi di controllo al mondo hanno validato questi vaccini, affidiamoci a loro. Se dobbiamo seguire l’ultimo che fa il video su Youtube, ecco, penso siano più affidabili queste istituzioni».

Fedriga ha ribadito di «non essere favorevole all’obbligo vaccinale»: «sono favorevole a convincere le persone a vaccinarsi – ha puntualizzato – mi piace più convincere che costringere».