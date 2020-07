Veneto pronto a inasprire regole anti-Covid. Fvg lo seguirà?

FVG – Veneto pronto a inasprire le regole anti-Covid. Le “libertà” concesse dopo la pandemia da coronavirus stanno per essere riviste e la Regione contermine al Friuli si prepara a un parziale passo indietro. Lo sancirà la nuova ordinanza restrittiva che sarà presentata la prossima settimana.

Lo ha annunciato per lunedì 6 il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Regole più ferree sulla prevenzione del contagio da Covid-19 sono in arrivo, come riporta l’Ansa, alla luce di assembramenti e “comportamenti sconsiderati di troppe persone” evidenziatisi in questi ultimi giorni.

“Continuando di questo passo – spiega Zaia – non dobbiamo porci la domanda se il virus tornerà in ottobre, perché l’abbiamo già qui. Ai comportamenti irresponsabili di qualcuno, si aggiungono gli altri che abbiamo conosciuto in queste ore”. Proprio per questo, il governatore si prepara a inasprire le regole.

Chissà se il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga lo seguirà, come spesso avvenuto, su questa strada.