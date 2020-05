ZeroZeroZero, l’intrattenimento di Sky

ZeroZeroZero: è sicuramente questa una delle serie TV evento del 2020: un vero capolavoro che ha raccolto consensi sia dal pubblico che dalla critica e che ha registrato un record di ascolti. Abbiamo preferito che andasse in onda l’ultimo episodio della prima stagione per dare un giudizio su questa serie, perché ormai è risaputo: non sempre le aspettative vengono soddisfatte appieno. Adesso che però ZeroZeroZero si è conclusa possiamo sbilanciarci e non abbiamo dubbi: è un vero e proprio capolavoro che merita di essere visto.

Se vi siete persi gli episodi della prima stagione potete recuperarli tutti: li trovate infatti sia on demand che in streaming su Now TV e vi consigliamo di approfittarne. ZeroZeroZero è una serie tv che affronta il tema del narcotraffico in modo nuovo e che ci tiene letteralmente incollati allo schermo, con la voglia di sapere come va a finire.

ZeroZeroZero: il nuovo capolavoro di Sollima

ZeroZeroZero è una serie TV ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano e diretta da un eccezionale Stefano Sollima, che abbiamo già visto dare prova della propria abilità di regista in Romanzo Criminale e Gomorra. Parliamo di un vero e proprio capolavoro, che il grande Stephen King ha definito la miglior serie del 2020, affermando che sarà difficile vedere qualcosa di meglio quest’anno. ZeroZeroZero ha ottenuto quindi moltissimi consensi da parte della critica ma non solo.

Anche il pubblico sono rimasti entusiasti di questa serie TV che si è ormai conclusa ma che sta continuando a far parlare di sé.

Stefano Sollima ha saputo mettere sullo schermo la faccia più dura e reale dei protagonisti del narcotraffico ma anche la sofferenza di una famiglia che si è ritrovata coinvolta in affari troppo pericolosi per essere gestiti da gente normale. Il regista è stato in grado di mettere in scena personaggi umani ma al tempo stesso estremamente reali, attraversando tutte le dinamiche che spesso non vengono raccontate quando si parla di narcotraffico.

ZeroZeroZero: la trama della serie TV evento di Sky

ZeroZeroZero è una delle tante serie TV che affrontano il tema del narcotraffico, ma lo fa in modo nuovo ed originale. La storia si snoda intorno al viaggio di un carico di cocaina, che attraversa 3 continenti compiendo un percorso attraverso realtà completamente differenti.

I protagonisti della serie però non sono solamente i boss della malavita, ma anche persone normali come i componenti della famiglia Lynwood che si ritrovano a dover gestire rapporti con i peggiori criminali del narcotraffico internazionale. ZeroZeroZero quindi ci porta alla scoperta delle dinamiche del potere all’interno dei clan della ‘ndrangheta ma anche nelle profonde sofferenze di una famiglia come tante altre. Un ritratto reale e disincantato di un mondo che viene descritto con uno spessore unico.

Dove vedere ZeroZeroZero

La prima stagione di ZeroZeroZero è andata in onda su Sky Atlantic e si è da poco conclusa. Se però ve la siete persa e siete abbonati, potete andarvi a rivedere tutti e 8 gli episodi on demand oppure in streaming su Now TV perché sono già disponibili.