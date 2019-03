Collaborazione Ascom-Confcommercio e Teatro Verdi

PORDENONE – Nuova collaborazione fra l’Ascom-Confcommercio, l’associazione di categoria più rappresentativa del Friuli occidentale, e il teatro Verdi di Pordenone.

In questi giorni fra i due sodalizi (l’Ascom è già partner nella sezione Amici del Teatro) si è concretizzato un accordo che prevede, fra l’altro, un sistema di accoglienza degli artisti in occasione di importanti eventi in cartellone nella stagione teatrale.

Il primo approccio martedì con ‘R-Evolution Cronache dal futuro del mondo’ dove si è parlato di Brexit con un dialogo fra i giornalisti Stefano Tura, Barbara Gruden e Bruno Ruffolo.

A conclusione, nel foyer del teatro, la vicepresidente vicario dell’Ascom Giovanna Santin ha ricevuto gli ospiti (nella foto) a cui è stato fatto omaggio di libro-guida della città capoluogo e, successivamente, invitati a degustare prodotti tipici del territorio in un noto locale.