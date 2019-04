2° Prova nazionale Fioretto femminile Under 14, Berretta d’oro

PORDENONE – Si è conclusa al PalaMariotti di La Spezia la duegiorni dedicata alla Seconda prova nazionale del Gran Prix “Kinder+Sport” under 14 di fioretto femminile e maschile. Ancora una volta grande affermazione della Scherma Vittoria Libertas Pordenone, che si aggiudica il torneo conquistando l’oro con Mariavittoria Berretta nel fioretto femminile, categoria giovanissime.

La fiorettista friulana, classe 2007 è salita sul gradino più alto del podio dopo una gara avvincente ed una fase eliminatoria gestita con maturità e determinazione, facendo tesoro dei preziosi consigli del suo maestro Mihail Banica e bissando così l’oro vinto lo scorso anno.

Sedicesima dopo i gironi con cinque vittorie su sei incontri disputati, nella fase eliminatoria la schermitrice pordenonese ha eliminato per 10 a 1 Leggio Carlotta del Siracusa Scherma, per 10 a 3 la campionessa uscente Viola Merendelli del Club Scherma Agliana, per 10 a 2 Greta Saioni del Cus Roma e Lazzeri Martina del Treviso Scherma.

In semifinale, dopo un assalto molto combattuto, la Berretta ha avuto la meglio per 10 a 7 su Lucrezia Canessa del Club Scherma Rapallo. La vittoria in finale è arrivata dopo un assalto ben gestito contro la talentuosa Noemi Schiavon portacolori della Comini Padova e con il punteggio netto di 10 a 4.

Titolo meritato per la Berretta, che conferma quanto di buono già fatto in questa stagione, oro a squadre alla prova nazionale di fioretto, categoria giovanissime e neocampionessa interregionale avendo vinto tutte e 3 le prove disputate.

Nella stessa gara buoni i risultati ottenuti da Vittoria Riva e Alessia Kutsenko, rispettivamente 11° e 38° posto su 88 partecipanti. Buoni piazzamenti anche per Riccardo Paoletti, categoria maschietti 49°, Alberto Paoletti, categoria allievi 78° e Lovisa Edoardo, categoria giovanissimi 84°. Grande felicità ed emozione per il maestro Banica che a distanza di un mese è riuscito a portare un altro oro in Friuli, dopo quello conquistato alla prova Nazionale a squadre di fioretto femminile categoria giovanissime a Colle Val d’Elsa.

Ancora una volta la Scherma Vittoria Libertas ha dimostrato di avere grande carattere, determinazione e soprattutto atleti di qualità, in grado di ben rappresentare la giovane e piccola società naoniana sul palcoscenico nazionale.

Il merito di tutto ciò va alla buona organizzazione della società, ma soprattutto al lavoro instancabile e meticoloso dei due maestri Mihail Banica e Viktoriya Lyakhova che sono riusciti, in poco tempo a rendere competitiva la società schermistica e soprattutto riportare l’immagine della scherma Pordenonese ad alti livelli.

Il prossimo primo Giugno, grazie all’oro vinto al campionato nazionale a squadre di fioretto femminile lo scorso 9 Marzo, la squadra rosa naoniana, composta da Berretta, Kutsneco, Resetneac e Riva verrà premiata in occasione della Festa dello Sport, che si terrà a Pordenone.