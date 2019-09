2° sconfitta in campionato per i Ramarri; Livorno-Pordenone 2-1, il tabellino

LIVORNO – Seconda sconfitta in campionato per i Ramarri, la seconda consecutiva in trasferta dopo il 4-2 di Pescara.

A Livorno finisce 2-1 a favore degli amaranto che trovano invece la prima vittoria in campionato. In gol per i neroverdi all’ 11′ st Strizzolo, al primo centro stagionale abile a spizzare di testa un cross di Pobega. Per i locali in rete al 21′ pt Agazzi e al 23′ st Marras.

Prossimo turno martedi 24 settembre ore 21.00 tra le mura amiche della Dacia Arena contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

Il tabellino:

LIVORNO – PORDENONE 2-1

GOL: 21′ pt Agazzi; 11′ st Strizzolo, 23′ st Marras

LIVORNO (3-4-3): Zima; Bogdan, Di Gennaro, Boben; Morganella (20′ st Delprato), Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Mazzeo (12′ st Raicevic), Marsura (38′ st Braken). A disp.: Ricci, Plizzari, Gasbarro, Stoian, Murilo, Morelli, Gonnelli, D’Angelo, Rizzo. All. Breda

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca (9′ st Chiaretti), Burrai, Pobega; Gavazzi (39′ st Monachello); Candellone (24′ st Ciurria), Strizzolo. A disp.: Jurczak, Stefani, Vogliacco, Pasa, Mazzocco, Zanon, Bassoli, Almici, Zammarini. All. Tesser

ARBITRO: Di Martino di Teramo. Assistenti: Di Giudici e Avalos. Quarto uomo: Tremolada

NOTE: ammoniti Pobega, Semenzato, Chiaretti, Di Gennaro. Angoli 3-6. Recupero: pt 1′ st 5′. Spettatori 4.701 (di cui 3.351 abbonati). Incasso 40.203 euro.

P.G.