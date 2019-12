UDINE – I 7mila cuori neroverdi spingono i ramarri al successo; Pordenone-Cremonese 1-0 il tabellino

Si chiude con la vittoria sulla Cremonese il fantastico 2019 del Pordenone Calcio che ha visto dapprima la storica promozione in Serie B e successivamente il trionfo in Super Coppa di categoria. Davanti a quasi 7000 spettatori (record stagionale) è la rete del fante Ciurria al 10′ del pt a decretare l’1-0 finale. Con questa vittoria (l’ottava casalinga su dieci giocate) i ramarri salgono a quota 34 punti in classifica e chiudono il girone di andata secondi in classifica (posizione consolidata da 5 giornate) a più 4 sul Crotone terzo.

Prossimo turno dopo la sosta venerdì 17 gennaio ore 21.00 a Frosinone per continuare a sognare.

Il tabellino:

PORDENONE – CREMONESE 1-0

GOL: 10′ Ciurria

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Zammarini, Burrai, Pobega (63′ Mazzocco); Chiaretti (58′ Gavazzi); Strizzolo (70′ Candellone), Ciurria. A disposizione: Bindi, Ronco, Stefani, Semenzato, Pasa, Monachello, Misuraca, Zanon. Allenatore: Tesser

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti (90′ Soddimo), Terranova; Zortea (71′ Palombi), Deli (46′ Ciofani), Arini, Gustafson, Migliore; Ceravolo, Piccolo. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Claiton, Bignami, Castagnetti, Caracciolo, Renzetti. Allenatore: Baroni

Arbitro Serra di Torino, assistenti Muto di Torre Annunziata e Miele di Torino. Quarto uomo Amabile di Vicenza.

NOTE: angoli 5-2. Ammoniti Deli, Almici, Mazzocco, Terranova, Bianchetti. Recupero: 2′ pt, 5′ st. Spettatori 6.856 (di cui 1.399) per un incasso complessivo di 65.569 euro.

P.G.