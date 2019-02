A Gymnasium Friulovest Banca il meeting nazionale “Città di San Vito”

PORDENONE – Dopo i grandi successi della settimana scorsa al meeting nazionale di Trento, la Gymnasium Friulovest Banca si aggiudica la settima edizione del meeting nazionale “Città di San Vito”.

Presenti quasi tutte le rappresentative regionali più alcuna arrivate dal Veneto, hanno dato vita a gare davvero entusiasmanti completate dalle splendide vittorie di Danile Zammattio e Anna Marcotti nella Australiana, gara ad eliminazione diretta da otto finalisti fino ad arrivare ad ultimi due che si contengono la vittoria nelle prove dei 50 stile libero.

Ventidue gli ori conquistati, diciannove gli argenti e diciotto i bronzi, con la migliore prestazione della manifestazione per gli esrdienti “A” per Chiara Lucchese nei 200 stile libero con 2.19.07 e di Ettore Nanetti categoria “Ragazzi” nella stessa specialità con 1.53.90 tempo, che gli vale anche il pass per i Campionati Italiani di Riccione a metà marzo.

Tra i più piccolini, esordienti “B” seguiti da Marco Sacilotto, anni di nascita 2008/2010, Irene Mestroni argento nei 50 stile libero e bronzo nei 50 rana, Elena Savian terza nei 50 stile libero, Elisa Floreani terza nei 50 dorso, Ruben Zammattio bronzo nei 50 dorso e Alessandra Agapi Apostu terza nei 50 delfino.

Gli esordienti “A” anni di nascita 2006/2008 allenati da Mirko Cecchin, conquistano l’oro con Chiara Lucchese nei 100 stile, 100 rana e 200 stile libero, con Ginevra Cimarosti nei 400 stile libero (poi argento nei 100 e 200 stile libero), oro anche per Elisa Franceschi nei 200 misti argento nei 100 delfino e 100 rana; Letizia Facca si aggiudica la gara dei 100 delfino, argento nei 200 misti e bronzo nei 100 stile libero.

Annachiara Portolan doppio bronzo rispettivamente 200 misti e 100 delfino, argento nei 400 stile libero; Rebecca Mazzocut terza nei 100 dorso; Andrea Tanzi argento nei 400 stile libero, 100 dorso e bronzo nei 100 stile libero; Eriberto Sandrin bronzo nei 100 dorso; Thomas Pigozzo terzo nei 100 rana; Alberto Stani argento sempre nei 100 rana.

Per la categoria Ragazzi la fa da padrone Ettore Nanetti che vince i 100, 200 e 400 stile libero e 100 delfino; oro anche per Filippo Furlan nei 200 misti; argento per Davide Agnolin nei 100 e 200 stile libero; argento per Vittorio Poles nei 100 dorso e bronzo nei 200 stile libero; terzo posto per Marco Maset nei 200 misti; argento per Giada Zoggia nei 200 stile libero; quattro le medaglie per Valentina Tellan: oro nei 200 stile libero, argento nei 100 delfino, e bronzo nei 400 stile libero e 100 stile libero; due volte d’oro Vanessa Rigoni 100 delfino e 200 misti, argento nei 100 dorso.

Nella categoria “Assoluti” Anna Marcotti vince i 100 stile libero e argento nei 100 delfino e 200 stile libero, Daniel Zammattio oro nei 200 stile libero, 100 rana e bronzo nei 100 stile libero; Giuseppe De Caro terzo nei 50 delfino; Federico Pignaton terzo nei 50 dorso; Michele Orrù oro nei 400 stile libero, Alessandro Gabelli argento nei 100 rana.

Sabato e domenica prossimi 2-3 marzo saranno tutti di nuovo in gara a trieste per le finali regionali di categoria.