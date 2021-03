A Maria Rosa Flaiban il Collare d’Argento della Federazione europea della pesistica

PORDENONE – E’ l’unica donna in Europa a rivestire il ruolo di vice presidente di una federazione nazionale di sollevamento pesi ed una delle poche a sedere in un consiglio. La sua lunga militanza nel mondo dei pesi (è presidente della Pesistica Pordenone dal 1993) le è valsa nelle scorse settimane un prestigioso riconoscimento internazionale, il Silver Collar Sporting Merit, attribuitole dalla European Weight Lifting Federation. Il board continentale dei pesi. Maria Rosa Flaiban ( a destra nella foto), come il marito Dino Marcuz, storico tecnico della Pesistica Pordenone, formatore di decine di atleti di interesse internazionale, fa di tutto per schivare gli onori delle cronache. “Sono molto orgogliosa di questa sorta di premio alla carriera – ha detto telegraficamente – che condivido con tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti con cui ho collaborato in questi quasi quarant’anni nel mondo dello sport”. Flaiban ha infatti iniziato la sua carriera da dirigente sportivo nel lontano 1983, come consigliera della neonata Pesistica Pordenone, appena staccatasi dalla Pesistica Udinese. Neppure 10 anni dopo sono iniziati i successi a livello internazionale con la qualificazione di Vanni Lauzana alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Seguita da quelle di Raffaele Mancino (Atlanta, 1996), Moreno Boer (Sydney 2000 e Pechino 2008), fino a Mirko Zanni, che, dopo il rinvio dei Giochi di Tokyo 2020, tutti attendono di vedere sulla pedana dei Giochi la prossima estate. Nel contempo una miriade di titoli o medaglie italiani e europei e mondiali, giovanili o assoluti, che hanno reso la Pesistica Pordenone da oltre un ventennio il club privato più importante d’Italia, capace di imporsi spessissimo anche ai professionisti dei Gruppi Sportivi Militari e che hanno reso quasi obbligatoria la sua chiamata nel consiglio federale della Fipe nel 2016.

