A NovelFarm risultati censimento mondiale 2019

PORDENONE – A NovelFarm verranno presentati i risultati del censimento mondiale sugli operatori dell’agricoltura in ambiente controllato, grazie ad un accordo con Agritecture, società di consulenza di New York, e Autogrow, società neozelandese specializzata nell’automazione delle coltivazioni indoor.

L’indagine è la più approfondita condotta fino ad oggi su un settore in rapido sviluppo, ma in cui è relativamente difficile reperire dati affidabili sul fronte degli operatori titolari di serre ed impianti di coltivazione. Il censimento, al quale gli organizzatori di NovelFarm hanno contribuito nella raccolta dei dati, è composto da 45 domande e ha raccolto 316 interviste in 54 Paesi.

Anticipiamo alcuni risultati del censimento:

● l’agricoltura in ambiente controllato è ormai diffusa a livello globale. L’80% degli intervistati proviene da Paesi diversi dagli Stati Uniti e il 30% opera in Paesi in via di sviluppo;

● le colture maggiormente prodotte sono insalate, microgreen, erbe aromatiche ed altre verdure a foglia come bietole e cavoli;

● tra i metodi di coltivazione, il più diffuso nell’agricoltura in ambiente controllato è l’idroponica;

● in controtendenza rispetto all’agricoltura tradizionale dove l’età media continua a salire, le coltivazioni in ambiente controllato attirano molti giovani: il 44% dei fondatori delle aziende intervistate ha tra i 21 e i 30 anni di età e il 30% tra i 31 e i 40;

● il 46% di tutte le aziende che hanno debuttato nel 2019 ha fondatori senza precedenti esperienze in agricoltura.Il rapporto è ricco di dati in dettaglio e incroci tra informazioni demografiche, metodi di crescita, tipi di struttura, servizi offerti, strategie di marketing, sfide percepite, prospettive future degli agricoltori e altro ancora.

La presentazione dei risultati del censimento è in programma nella mattinata del 20 febbraio, seconda giornata della manifestazione, nella sessione Greenhouses are Green & Tech.

Link per scaricare il The 2019 Global CEA Census Report: www.agritecture.com/census.

NovelFarm in programma i prossimi 19 e 20 febbraio 2020 a Pordenone Fiere 2020, ospiterà i protagonisti, le tecnologie e le ricerche della rivoluzione dell’agricoltura in ambiente controllato. Maggiori dettagli e aggiornamenti su NovelFarm sono disponibili a www.novelfarmexpo.it

La manifestazione si svolgerà contemporaneamente a AquaFarm www.aquafarmexpo.it mostra-convegno internazionale dedicata all’acquacoltura, algocoltura, molluschicoltura e pesca sostenibile.