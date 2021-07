A PnPensa le superpotenze secondo Sangiuliano e Bruno Guerri

PORDENONE – Date le avverse previsioni meteo la XIII edizione di PordenonePensa prosegue, anche per Mercoledì 14 luglio alle 20:45 all’Auditorium Concordia.

La rassegna organizzata da Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, con il sostegno di Regione Fvg, Fondazione Friuli, Pordenone Fiere, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Confindustria Alto Adriatico e numerosi sponsor e partner privati e pubblici, prevede il dibattito tra Gennaro Sangiuliano e Giordano Bruno Guerri.

“Potenze mondiali – Giochi di potere tra America, Cina e Russia” è il titolo della serata che vede come interpreti il direttore del Tg2 Sangiuliano e il presidente della fondazione Il Vittoriale e curatore della rassegna Guerri, che discorreranno sui rapporti e le dimostrazioni di forza messe in atto dalla Cina del “nuovo Mao” Xi Jinping, dalla Russia dello «Zar» Putin e dall’America di Joe Biden.

Sangiuliano ha iniziato come direttore del quotidiano Il Roma di Napoli. E’ stato vicedirettore di Libero ed ha collaborato con Il Foglio, l’Espresso e Il Sole 24 Ore. In Rai dal 2003, nel 2018 è stato nominato Direttore del Tg2. Il suo ultimo libro è “Reagan, il presidente che cambiò la politica americana”.

Guerri Ha diretto Storia illustrata, Chorus e L’Indipendente. E’stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell’istituto di alta cultura Fondazione Ugo Bordoni, autore e conduttore di trasmissioni televisive. È presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. I suoi libri, tutti ancora ristampati, sono tradotti in molte lingue. Numerosi quelli su Gabriele D’Annunzio, ai quali si aggiungono pubblicazioni su Mussolini e Marinetti.

Durante la serata saranno disponibili i libri degli ospiti per il firma-copie.

Per partecipare all’evento, ad ingresso gratuito, è necessario prenotarsi seguendo le istruzioni sul sito www.pnpensa.it (direttamente on line cliccando l’apposito link oppure recandosi o chiamando il negozio Musicatelli al nr. 0434/523039 o al 346/9465359 (tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30).

Giovedì 15 l’appuntamento è con i divulgatori scientifici Dario Bressanini e Beatrice Mautino, nella serata che ha per tema “Niente fake news in tavola, per favore”.