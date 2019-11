A Pordenone il grande show “Gravity” del Circo di Mosca

PORDENONE – Il Circo di Mosca a Pordenone con il grande show “Gravity” dal 7 al 18 novembre. Torna in Italia dall’Ungheria, dopo il successo del tour internazionale, il circo diretto da Larry Rossante con un cast d’eccellenze internazionali, artisti pronti a sfidare le leggi gravitazionali, con voli pindarici ed acrobazie estreme.

Il confortevole chapiteau è pronto ad accogliervi, sito in zona centro commerciale Meduna, via Prasecco.

In programma i seguenti spettacoli: giovedì 7 novembre, debutto ore 20.45; lunedì, giovedì e venerdì, ore 17.30; sabato ore 17.00 e 20.45; domenica ore 15.30 e ore 18.00; martedì e mercoledì chiusura. Il sorprendente spettacolo è pronto a stupire il suo pubblico e in occasione del debutto, giovedì biglietto promo a 7 euro.

L’incantevole show è pervaso dall’allegra e colorata presenza del clown Yoyo, sarà impossibile resistere al suo humor. Attrazioni ad alto carico emozionale, in pista al cavo d’acciaio l’equilibrista Claudio Bellucci; i cavalli in libertà di Ivette De Rocchi, vincitrice del Festival del Circo di Mosca; il lanciatore di coltelli su bersaglio umano, esibizione del duo Niuman, protagonisti della trasmissione “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5; l’abile giocoliere Warren con le sue palline volanti; l’equilibrista e verticalista Erik dell’Accademia Circense. Volteggiano le acrobate dell’aria, sono le Sisters Seyla ed Iglys ai tessuti aerei ed ancora grande stupore con le grandi illusioni di Larry Rossante. Atmosfera magica e puro divertimento, tra colori e luci, ecco gli animali esotici di Mario Bellucci e per incantarvi ancora, la magia delle ombre cinesi e tanto altro da scoprire, per poi vivere insieme il gran finale con tutti gli artisti.

Prevendita aperta su www.circusticket.it e su Groupon, promozione scaricabile anche dal sito ufficiale del circo www.orfei.it ed ancora per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook Circo di Mosca, siamo presenti anche su instagram circodavidorfei.

Info:

mail: valentinacorrao@virgilio.it

cell.: 3339398510

