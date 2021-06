A Pordenone si riparte con la Fiera del Disco il 19 e 20 giugno

PORDENONE – Buone notizie dal mondo del collezionismo: riparte la Mostra-Mercato del Disco, e riparte da Pordenone, dove tutto è iniziato 31 anni fa. Dopo mesi di blocco totale di tutte le fiere, la Mostra del Disco di Pordenone – il 19 e 20 Giugno – spalanca le porte a tutti gli appassionati di vinile e non solo, ma soprattutto da un segnale di ritorno alla normalità e di speranza.

La Mostra del Disco di Pordenone per la prima volta sarà in versione estiva e, vista la notorietà in tutta Europa, registra la partecipazione di espositori da tutta Italia e da Germania, Svizzera, Francia, Slovenia, nel totale rispetto delle norme vigenti anti Covid. Espositori e visitatori potranno completare, scoprire o semplicemente scambiare, le proprie collezioni di Vinile.

Vinile che quest’anno per la prima volta ha superato nelle vendite il Compact Disc: la “vendetta del Vinile” dopo anni di predominio del supporto digitale; il vecchio disco di plastica sta risollevando le sorti di un’industria discografica ai minimi storici.

Il vinile è cresciuto nel primo trimestre del 2021 del 121%, ma non solo, anche il mercato della musicassetta (per le generazioni più giovane addirittura oggetto sconosciuto!) è in crescita.

Il mercato discografico si sta spostando verso nuove frontiere (o recuperando le vecchie!) appoggiando il desiderio del contatto vero con il supporto fonografico.

A molti utenti il “mondo Spotify” non basta: le band stampano gli album soprattutto in vinile ed addirittura alcune aziende offrono un servizio di stampa personalizzata come Bandcamp con il “Vinyl Pressing Service”.

Alla Mostra Mercato del Disco di Pordenone troverete tutte le novità in Vinile, ma soprattutto dischi, audiocassette, cd, memorabilia e tutto quello che fa parte del bellissimo mondo del collezionismo discografico.

Quindi, non mancate l’appuntamento con la Mostra del Disco di Pordenone, Sabato 19 e Domenica 20 Giugno alla Fiera di Pordenone, con orari 10-19 (orario continuato).

Informazioni:

info@mostradeldisco.com