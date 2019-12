Acqua Dolomia, si chiude un 2019 da record

PORDENONE – Si chiude un 2019 in positivo per Sorgente Valcimoliana, l’azienda di Cimolais (PN) che imbottiglia con il marchio Acqua Dolomia, unica acqua al mondo che viene lavorata all’interno di un sito dichiarato dell’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.

100 milioni di bottiglie vendute, una crescita di fatturato del 10% ed una quota export che segna un +25%: sono questi i dati che confermano il trend di crescita positivo dell’azienda che si avvicina al traguardo dei 12 anni di attività e che ha visto nel 2019 un consolidamento della propria presenza commerciale nel mercato statunitense, l’inserimento dei propri prodotti in nuovi mercati dell’Asia e del Sud America e che prevede nel 2020 di approdare anche in India.

Il forte legame con il territorio di provenienza che conferisce ad Acqua Dolomia unicità, qualità ed eccellenza continuerà ad essere un grande punto di forza dell’operato aziendale.

Da un lato l’aumento della distribuzione capillare nel canale GDO della nuova Linea Premium, progetto nato con l’intento di enfatizzare il legame dell’azienda al proprio territorio di origine e l’origine dolomitica protetta.

Dall’altro la stipula di un nuovo patto di amicizia con l’Ente Parco Dolomiti Friulane che prevede il supporto reciproco finalizzato alla valorizzazione dell’immagine turistica nel mondo del sito ambientale Patrimonio Naturale dell’Umanità per l’Unesco.

La sostenibilità ambientale, la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e la riduzione dell’utilizzo di materie plastiche sono altri principi cardine della strada da percorrere nel 2020.

Con grande anticipo rispetto a quanto richiesto dalle direttive europee in vigore dal 2025, Sorgente Valcimoliana ha infatti introdotto nel ciclo di produzione la plastica rigenerata R-PET e si è imposta come obiettivo la riduzione graduale della plastica vergine per tutte le linee di prodotto, affiancata alla sensibilizzazione dei consumatori alla cultura del riciclo dei materiali.

Un importante investimento di 7 milioni di euro è stato invece destinato all’avvio di nuove linee di produzione nello stabilimento di Cimolais dedicate al VAR, vetro a rendere, che dalla primavera del 2020 verrà destinato al canale ho.re.ca per una distribuzione nelle aree limitrofe e di media distanza.

“Stiamo concludendo il 2019 in linea con gli obiettivi previsionali, nel 2020 riteniamo di poter raggiungere il target di 120mln di bottiglie prodotte. DOLOMIA2020 era considerato un progetto ambizioso nel 2016, ma oggi è assolutamente a portata di mano. – dichiara Gilberto Zaina, Amministratore Delegato di Acqua Dolomia – La crescita della nostra azienda è strettamente legata al suo territorio, sia in termini economici ed occupazionali, che per quanto riguarda la promozione nel mondo delle sue risorse naturalistiche. Anche per questo si è voluto rafforzare il legame con l’Ente Parco delle Dolomiti Friulane, per potenziare l’offerta turistica dell’incantevole Val Cimoliana, perché noi siamo, a nostro modo, ambasciatori delle sue bellezze naturali nel mondo”

LE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA

Dolomia è l’acqua piena di vita perché si distingue per l’alta concentrazione di ossigeno naturalmente disciolto (10,5 mg/L), elemento essenziale per la vita, funzionale a produrre un effetto vitalizzante sugli organi del corpo. Acqua oligominerale fra le più leggere (residuo fisso 114 mg/L). Dolomia è fonte ideale di idratazione per l’equilibrata concentrazione di minerali nobili, come calcio, magnesio e bicarbonato, preziosi per mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo umano. Acqua Dolomia alla sorgente ha un pH 8,1, un valore alcalino ottimale per contrastare l’acidità nell’organismo umano.

L’AZIENDA

Sorgente Valcimoliana S.r.l. è l’azienda imbottigliatrice di Acqua Dolomia, unica azienda italiana che imbottiglia l’acqua che sgorga all’interno del Parco Naturale Dolomiti Friulane, un territorio protetto, Patrimonio Naturale dell’Umanità per l’Unesco.

Sorgente Valcimoliana nel 2019 ha prodotto 100 milioni di bottiglie, ed ha chiuso l’anno registrando una crescita del 10% rispetto al 2018.

L’azienda friulana è sorta dalla passione di persone che hanno creduto in un progetto condiviso. In questi anni, la passione si è trasformata, attraverso impegno, sacrificio e costanza e rispetto per l’ambiente, in una realtà aziendale solida e in crescita. Oggi, i valori aziendali rispecchiano i principi originari dei soci fondatori e rappresentano l’intero team che opera all’interno dell’azienda.