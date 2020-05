Agrusti”non ci siamo arresi, oggi torniamo a esistere”

PORDENONE – Oggi è un giorno particolare, è il nostro 4 maggio, una data che resterà evocativa perché noi oggi ci siamo, torniamo a esistere, torniamo ai nostri mestieri e lo facciamo in assoluta sicurezza consapevoli che prima di tutto c’è la salute dei lavoratori dalla quale dipende una comunità intera».

Così questa mattina, 4 maggio,il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, all’avvio dei lavori (virtuali) della nona edizione di Pordenone Design Week, prima esperienza nazionale di design applicato con ben dieci workshop dedicati ai problemi di altrettante piccole medie e grandi aziende.

«Apriamo – ha detto – nella consapevolezza di vivere un tempo complicato ma nella certezza di aver fatto e di continuare a fare tutto l’indispensabile affinché si possa tornare a produrre in sicurezza». Una giornata importante come sottolineato anche dal contemporaneo start non solo della Design Week ma anche del cantiere per il raddoppio della Lean Experience Factory a San Vito al Tagliamento e per l’ampliamento del Polo Tecnologico di Pordenone.

«Eccellenze, queste – ha detto il Presidente – che fanno parte del Sistema Pordenone di cui Confindustria è stata promotrice e attuatrice, questo rimettersi in moto è il segnale più potente e bellissimo a testimonianza del fatto che questo territorio non si è mai arreso, le imprese hanno continuato a lavorare in sicurezza dimostrando che se si adottano misure e protocolli le aziende divengono a tutti gli effetti il posto più sicuro in cui stare».

Agrusti si è infine soffermato sulla peculiarità del territorio Pordenonese, un’area del Paese che è sì sede di industrie in cui si progettano e realizzano grandi opere di ingegneria o prodotti legati alla meccanica o al legno arredo ma, anche, alcuni tra i migliori pianoforti del mondo. Questa è la nostra bellezza. Da qui, oggi, parte un segnale forte, fortissimo: non ci siamo arresi».