Ail, campagna nazionale Uova di Pasqua e focacce prolungata fino al 3 aprile

PORDENONE – La Campagna Nazionale AIL delle Uova Pasquali e Focacce (queste ultime solo per Pordenone e provincia) in calendario il 19, 20, 21 marzo, vista lo stato di emergenza sanitaria, per la sezione pordenonese sarà prolungata fino al 3 aprile compreso (vigilia di Pasqua) per poter permettere a tutti coloro che abitualmente si recavano presso le postazioni nelle piazze, di usufruire di ampia disponibilità e acquisto presso il Magazzino AIL di Via San Giovanni del Tempio 15 di Sacile (Autofficina Colombera).

Ma, inoltre nei soli giorni del 31 marzo e del 3 aprile dalle ore 8 alle 13 all’ interno del Mercato Campagna Amica di Via Roma 4 a Pordenone coloro che volessero acquistare uova Ail ( euro 12,00) e Focacce ( euro 8,00) potranno trovare una postazione concessa con generosa e sincera solidarietà dai titolari dell’Azienda stessa.