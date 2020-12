Ail e solidarietà: “Regala un pacco” arriva al Burlo Garofolo di Trieste

PORDENONE – Ail Pordenone è stata coinvolta in una esclusiva iniziativa che non molti si sarebbero aspettati avesse un tale successo.

“Regalo un pacco” è un’ idea partita da lontano ma che ha avuto il suo approdo anche in provincia di Pordenone per merito di due solidali e generose ragazze che hanno, in tal modo, raccolto un’incredibile numero di confezioni, all ‘interno delle quali per regolamento dovevano essere collocati cinque prodotti di natura e utilita diverse .

Ebbene visto l’ inaspettata elevata adesione hanno potuto far si che molte associazioni fossero coinvolte nella distribuzione.

Nella allegata foto il volontario Carlo De Conto con il Presidente AIL PORDENONE Aristide Colombera prima della partenza per il Burlo Garofano di Trieste.

Precedentemente ennesima iniziativa era stata realizzata presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pordenone.

Stefano Boscariol