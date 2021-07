Ail: Festa delle famiglie a Madonna del Monte

PORDENONE – È andata ottimamente la annuale Festa delle Famiglie di Ail Pordenone, che come consuetudine, chiama a raccolta in questo periodo le famiglie, i soci, i volontari e simpatizzanti di una realtà solidale sempre più presente e attiva nel territorio provinciale.

Da un pó di anni è anche intitolata al mai dimenticato Bruno Ros storico fondatore Ail, ma ahimè scomparso prematuramente, come un pensiero pure a Christian e Davide che vivono sempre nei cuori di tutti e che ogni anno , a settembre, avranno un evento a loro dedicato.

Tutto è filato liscio e in allegra compagnia dalla santa messa della mattinata al pranzo, condito come al solito con una invitante lotteria.

Fra i graditi ospiti anche il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol, il Consigliere Regionale Ivo Moras, la dott.ssa Mariagrazia Michieli e i saluti via digitale sono arrivati da Roberto Ceraolo, Luca Ciriani , Vania Gava e Danilo Signore in rappresentanza del Sindaco di Aviano che dispiaciuti non hanno potuto prendere parte a un momento che è valso al Presidente Aristide Colombera come ringraziamento per la Campagna Nazionale delle Uova Pasquali Ail che nonostante l’ emergenza sanitaria e le restrizioni ha sortito numeri e attestati di vicinanza impensabili.

Stefano Boscariol