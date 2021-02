Ail Pn, il nuovo mezzo dei volontari autisti

PORDENONE – In attesa di una presentazione ufficiale e istituzionale presso il Comune di Pordenone alla presenza delle autorità e dei media , i volontari autisti AIL Pordenone con il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera e il suo Vice Vincenzo Sansalone hanno preso visione e dimestichezza con il nuovo automezzo in dotazione alla associazione, adattato per il trasporto di carrozzine e familiari al seguito.

È stata occasione anche per un ringraziamento sincero e sentito per l’ importante e solidale opera di questi volontari che il Presidente ha voluto portare a nome di tutti e nel frattempo aggiornare sui futuri progetti e percorsidi fra i quali proprio un corso di informazione, tenuto dalle psicologhe finanziate da AIL PORDENONE rivolto agli autisti che accompagnano le persone verso le casa di cura e gli enti ospedalieri.

Stefano Boscariol