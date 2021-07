Ail Pordenone a Roma per la riunione nazionale delle sezioni

PORDENONE – Si è tenuta a Roma, in presenza, la riunione nazionale di tutte le sezioni Ail per un momento di conviviale confronto dopo mesi di distanza e confronti via web.

Diversi i punti all’ ordine del giorno preceduti dalla Comunicazione del Presidente Nazionale, fra i quali l ‘Elezione del Collegio dei Provibiri, Presentazione Consuntivo Ail, Bilancio Sociale 2020, Bilancio Comunicativo 2020, Proposta elezione nuovo consigliere nel Consiglio di Amministrazione.

Per AIL PORDENONE presenti il Presidente Aristide Colombera e la Consigliera Michela Paronuzzi.

