Ail Pordenone, incontro con psicoterapeuta Loperfido per nuovo libro

PORDENONE – In seguito a precedenti rapporti e collaborazioni con il giornale on line Pordenoneoggi e il suo direttore Maurizio Pertegato (pubblicati nostri comunicati Ail Pordenone) è nata una vicina intesa con il dott. Antonio Loperfido (psicologo psicoterapeuta) che avrebbe avuto già una sua concreta fattibilità qualche mese fa in occasione di una programmata conferenza sui temi della pandemia e dei suoi risvolti psicologici e comportamentali, sfumata poi a causa delle difficoltà inerenti appunto il Covid 19.

In questo periodo, il dott. Loperfido ha voluto accostare il mondo Ail Pordenone, alla prossima uscita del suo ultimo lavoro editoriale che consiste in una narrazione riguardante alcune storie di persone aiutate anche dall’ associazione pordenonese, oltre a trattare valori come coraggio, solidarietà, ottimismo, aiuto, solitudine.

Saranno organizzate serate e occasioni di presentazione e vendita libro i cui proventi andranno ad alimentare i tanti progetti in corso d’opera e futuri che Ail Pordenone sta portando avanti con successo e riconoscenza.

È stata organizzata una riunione fra le parti per poter pianificare i contenuti e le modalità di questa pubblicazione la cui realizzazione, presumibilmente, è prevista per la prossima estate.

Stefano Boscariol