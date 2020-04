AIL Pordenone, solidarietà a Ciasa Mangina Nuta Lama

PORDENONE – Continua incessante l’opera di solidarietà e ospitalità da parte di AIL PORDENONE nella gestione di Ciasa Mangina Nuta Lama a Marsure di Aviano.

Nonostante il momento epocale di massima preoccupazione che tutto il mondo sta attraversando l’assistenza e la collaborazione del personale volontario di AIL PORDENONE non si è mai interrotto per dare la possibilità ai familiari dei pazienti , provenienti da tutta Italia, in cura al Cro di Aviano di trovare alloggio e sistemazione per più tempo.

Grazie al certosino e appassionato lavoro di rimessa in opera e manutenzione da parte di alcuni volontari e la generosità di coloro che hanno donato anche parti di arredamento l’ abitazione ha assunto un accogliente e familiare aspetto.