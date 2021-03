Ail, raccolta fondi con la campagna nazionale “Uova di Pasqua Ail”

PORDENONE – Anche quest’anno nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, Ail (Associazione italiana contro leucemia, linfomi e mieloma) cercherà di raccogliere fondi grazie alla Campagna Nazionale “Uova di Pasqua Ail”.

Se non sarà possibile scendere in piazza con le postazioni Ail si potranno trovare le uova e le focacce nel magazzino Ail in via San Giovanni del Tempio 15 a Sacile dal 15/03 al 2/04 oppure contattando l’associazione e vi verrà consegnato a casa il materiale.

“Con il tuo aiuto – dicono all’Ail – finanzieremo la ricerca scientifica e aiuteremo tanti pazienti a realizzare i loro sogni. Continuate a sostenerci!”.

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI

TIZIANA: 379 2061930

KATIA: 335 5650379

info@ailpordenone.com