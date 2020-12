Ail, successo per la campagna “Stelle di Natale”

PORDENONE – Nonostante le difficoltà dettate dallo stato di emergenza Covid 19 che hanno praticamente più che dimezzato le postazioni autorizzate nelle piazze della provincia, unito al fatto che le condizioni meteorologiche si sono dimostrate avverse in modo incredibile come mai era successo durante tutto il ponte dell’Immacolata, ebbene il bilancio per la Sezione pordenonese è stato di un sorprendente ed entusiastico riscontro.

Ancora una volta , il grande e coeso lavoro di squadra , collaudato e messo alla prova dopo anni e anni di unione e condivisione, fra tutti coloro che si sono prostrati già in fase organizzativa e soprattutto con la presenza nelle postazioni ma pure nel trasmettere e portare a domicilio direttamente il materiale oggetto della Campagna Nazionale AIL ( Stelle, sia come pianta ma anche quelle di cioccolato come novità) è risultato di grande impatto e concretezza.

Confortante poi il verificarsi di tante persone vicine da anni ad AIL PORDENONE che si sono mosse per richiederle e prenotarle notando l’ assenza delle postazioni ,abituate a trovarle nei soliti siti.

Come innumerevoli coloro che hanno solo lasciato delle donazioni senza acquistare i prodotti a testimonianza della oramai raggiunta affidabilità, stima e fiducia nei pensieri, progetti e ambizioni della associazione del Presidente Aristide Colombera ( sempre attivo e presente come tanti nel dare concreto aiuto e operatività).

Proprio per continuare questo trend positivo e per soddisfare e agevolare le innumerevoli richieste la Campagna continua fino al 20 dicembre con centro di smistamento e acquisto il magazzino Ail di Viale San Giovanni del Tempio 15 a Sacile PN

Per info e prenotazioni

cell.335 5650379 Katia

cell.379 2061930 Titti

Stefano Boscariol