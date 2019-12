Ail, successo per le postazioni Stelle di Natale in centro

PORDENONE – Le postazioni AIL Stelle di Natale, a Pordenone in piazza Cavour e in piazza Municipio, hanno avuto in questi primi giorni di dicembre una eccezionale movimentazione e di vendita che mai come quest’anno si era verificata.

Ma il dato più confortante, emerso pure dalle interviste che hanno preparate per la prossima rubrica AIL News Telepordenone registrata per l’occasione, è stato che, oramai, grazie alla concreta, trasparente e costante informazione e comunicazione (video,sito,periodico, eventi , media) le innumerevoli persone che approcciano alle postazioni in tutta la provincia non solo sono a conoscenza di tante notizie riguardanti AIL Pordenone, ma lasciano il più delle volte una donazione superiore al prezzo della Stella e della scatola di cioccolatini, per non menzionare coloro i quali lasciano solo l’ offerta senza ritirare il prodotto.