Al via il 4 luglio i Giovedì sotto le stelle a Pordenone

PORDENONE – Giovedì 4 luglio iniziano i tradizionali appuntamenti a Pordenone con i negozi aperti fino alle 23.00.

Lo shopping estivo in orario serale, con il vantaggio di una temperatura più mite e della gratuità dei parcheggi, rappresenta per la città un appuntamento immancabile.

Già in moltissimi negozi fioccano le vendite promozionali in attesa dei saldi, che iniziano ufficialmente sabato 6 luglio, l’invito è quindi di approfittare delle speciali promozioni per accaparrarsi il capo preferito già da questo giovedì sera.

Molti gli eventi in città per allietare questa prima serata di negozi aperti: Piazza XX Settembre Independence Day Country, una serata per immergersi nel mondo americano e festeggiare in stile country la festa dell’Indipendenza. A cura di Country Eagles (20.30). Anguriata sotto le Stelle a cura di Pro Loco Pordenone e Crai di Carlet Angelo (20.30) Galleria Harry Bertoia Percorso in mostra “Femmes fatales. Protagoniste dell’arte” A cura di Propordenone (20.30) Piazzetta Cavour e Piazza XX Settembre Giochi per i più piccoli Corso Garibaldi San Marco music corner a cura dell’Orchestra San Marco (21.00) Corso Garibaldi/Galleria Ottoboni Inner Circle Panorama – dimostrazione giochi da tavolo con percorso ludico (21.00) Galleria Cortes (Liberia Quo Vadis) Presentazione libro: L’istinto Del Gatto Mediterraneo. Piccolo elogio dell’isolagatto e dei felini di mare Di Polo Ganz Ediciclo Editore (ore 21.00) PAFF Side by Night. Visita guidata notturna alla mostra “Side by Side” di Giorgio Cavazzano per

ragazzi dai 6 ai 13 anni.