All’Equipe lo sport non si ferma e prosegue online

PORDENONE – Per rispondere alla chiusura dovuta all’epidemia da Covid-19, l’associazione Sportiva Equipe di Pordenone non si è fermata e ha inventato delle nuove modalità per proseguire le attività.

In attesa del ritorno in presenza i corsi dell’associazione di via Molinari si tengono online, promuovendo i corsi di attività motoria per tutte le età.

A fianco delle lezioni che si possono svolgere in luogo aperto che continuano regolarmente come

l’atletica leggera per i ragazzi e la preparazione alla corsa, esistono attività che non richiedono

spazio e attrezzatura speciali, per cui tutti possono svolgere comodamente da casa servendosi di un

computer o di un telefonino. Una di queste forme di attività motoria per il benessere psicofisico è la

seduta di Joga.

Online l’insegnante Cesarina Bonora incontra i suoi allievi di Pordenone e di Ceolini che si

collegano dalla propria abitazione e tanti altri amici e simpatizzanti da Venezia, Milano e anche

dagli Stati Uniti.

Ogni giorno ci sono corsi diversi in un catalogo che comprende Tonificazione, Yoga, Ginnastica per adulti, Pilates, Total Body, Pre-sciistica, Spazio alle emozioni.

Oltre ai Oltre ai corsi online l’ Associazione continua a promuovere l’attività all’aperto con i corsi di atletica leggera per i ragazzi più giovani e il corso di avviamento alla corsa per gli adulti e il Corso Mini-Atletica per la scuola elementare presso il Campo di Atletica Agosti di Pordenone.

Il presidente della Asd Equipe, Luciano Sgrazzutti, ha commentato: «Appena si potrà tornare in palestra riprenderemo dal vivo tutte le attività, ma abbiamo voluto garantire un servizio e dare un messaggio. Abbiamo quindi lavorato per garantire la possibilità a tutti di proseguire da casa l’attività sportiva.

Bisogna considerare che tra i corsi che proponiamo alcuni sono indirizzati a utenti non giovanissimi che sono preoccupati per i rischi della pandemia e preferiscono evitare situazioni di contatto e possibile contagio, parliamo di circa 60 persone. Con questa modalità riusciamo a mantenere il contatto anche in questo periodo senza interrompere i corsi, che hanno una valenza che va oltre lo sport».