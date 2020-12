Allerta meteo, sabato 5 scuole chiuse in provincia di Pordenone

PORDENONE – In data odierna, il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della provincia di Pordenone nella giornata di sabato 5 dicembre 2020, anche al fine di ridurre ogni rischio per famiglie e studenti, connesso alle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche conseguenti allo situazione metereologica definita di allarme rossa per le giornate di sabato e domenica dal Centro Funzionale Decentrato della Regione.

La misura è stata disposta a seguito della valutazione del Comitato regionale per le Emergenze, svoltosi da remoto e convocato d’urgenza dalla Regione, alla presenza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dell’Assessore Regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Daniela Beltrame.

Il testo dell’ordinanza è disponibile sul sito della Prefettura di Pordenone.