Allo Stirpe finisce in parità; Frosinone-Pordenone 1-1

FROSINONE – Al Pordenone non riesce il colpaccio allo Stirpe contro il decimato Frosinone di Nesta per indisponibilità dovute al Covid-19.

I Ramarri portano a casa così l’ennesimo pareggio (1-1), il nono in stagione e raggiungono quota 18 punti in classifica.

Neroverdi in vantaggio con Davide Diaw (settimo centro in stagione, il terzo consecutivo per il bomber Ramarro) all’8′ del secondo tempo. Pareggio dei padroni di casa ad opera di Parzyszek al 39′ del st.

Prossimo turno mercoledi 30 dicembre ore 15.00 contro la Reggiana per sfatare il tabu’ Teghil.

Il tabellino:

FROSINONE – PORDENONE 1-1

GOL: 8′ st Diaw, 39′ Parzyszek

FROSINONE (4-3-3): Iacobucci; Zampano, Gori, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Vitale, Boloca; Tribuzzi, Parzyszek, Ciano (16′ st Tabanelli). A disp.: Marcianò, Trovato. All. Nesta.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini, Calò (40′ st Mallamo), Scavone (34′ st Pasa); Ciurria; Diaw, Musiolik (20′ st Butić). A disp.: Bindi, Passador, Barison, Gavazzi, Banse, Pasa, Foschiani, Bassoli, Chrzanowski, Rossetti. All. Tesser.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce, assistenti Mastrodonato di Molfetta e Sechi di Sassari. Quarto ufficiale Volpi di Arezzo.

NOTE: ammoniti mister Tesser, Boloca, Diaw, Gori. Angoli 4-5. Recupero: pt 1′; st 4′.

P.G.