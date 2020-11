Anche a Pordenone arriva Sphera, servizio badanti a disposizione della collettività

PORDENONE – Sphera è un’agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro, nata nel 2017, da una visione comune di due fratelli Jacopo Cipolat Gotet ed Enrico Maria Cipolat Gotet, con l’obiettivo di ricercare il personale domestico (badanti, colf, baby-sitter), attraverso un percorso accurato e mirato di selezione, in base alle esigenze della famiglia.

Come riferisce il suo cofondatore Jacopo Cipolat Gotet “conferiamo grande importanza al fattore umano, ed è per questa ragione che ci proponiamo di cogliere le esigenze del singolo assistito individuando la figura che meglio risponde alle specifiche necessità, creando un contesto di fiducia e ottima collaborazione.”

In cosa consiste esattamente il vostro lavoro?

Trovare badanti o colf, referenziate e di fiducia, è un’impresa non sempre facile; il nostro lavoro consiste proprio nel semplificare questo processo, consentendo di accedere ad un’organizzazione collaudata, che interviene con cura e con massima sollecitudine.

Per poter svolgere il nostro lavoro a dovere, è necessario partire con l’ascoltare le esigenze della famiglia, valutandone le necessità e analizzando la tipologia di assistenza ad esse più indicata (h24, ore, assistenza notturna ecc).

Segue poi la vera e propria consulenza Sphera: riteniamo infatti che sia necessario consigliare il cliente circa eventuali agevolazioni fiscali; ad esempio i contributi regionali, qualora ci fossero i presupposti per accedervi, o altre tra le diverse possibilità, sempre e comunque volte alla convenienza economica del cliente. Altresì importante è tener presente delle esigenze delle assistenti. Non tutte le assistenti si rendono disponibili a lavorare in qualsiasi contesto, come ad esempio fornire servizi al sesso opposto o accettare la presenza di animali domestici. Una volta definiti tutti questi aspetti andiamo a presentare i profili che abbiamo ritenuto più idonei per quella determinata famiglia. Per noi è fondamentale che si crei la giusti empatia tra assistente e assistito.

Nonostante il periodo avete appena inaugurato la filiale di Pordenone.

Sicuramente non è un periodo facile, ma la nostra azienda non si ferma, infatti lunedì 16/11 abbiamo inaugurato la nostra quarta filiale, a Pordenone, in via Guglielmo Oberdan, 11, aggiungendo un tassello importante per la nostra realtà. E prevediamo di aprire altre filiali nel 2021, continuando ad investire in questo importante progetto.

Quale è la chiave del vostro successo?

Crediamo che la chiave del nostro successo si possa riassumere attraverso tre valori: ascolto, comprensione e passione. Non esistono ricette magiche, ritengo che lavorare con passione porti sicuramente a dei risultati molto soddisfacenti.

Esattamente in cosa credete di essere innovativi?

Vede…. le faccio io una domanda…. se improvvisamente un suo caro dovesse ritrovarsi in una condizione di non autosufficienza, le farebbe comodo rivolgersi ad una realtà, che le seleziona personale referenziato, garantendole un ingente aiuto di tutte le procedure burocratiche (gestione dell’assunzione, buste paga, iscrizione e versamenti Inps, ecc.) e sostituendole il personale qualora se ne verificassero i presupposti? Io penso di si….

Stiamo attraversando una Pandemia mondiale come vi state organizzando in merito e che problemi state riscontrando?

Certamente gli effetti del Covid sono sotto gli occhi di tutti, il nostro settore, dal lato famiglie, non ha mai subito rallentamento alcuno; dal lato collaboratori (badanti – colf) invece, ha certamente subito un piccolo calo. Parlandole di numeri, le dico che tra Udine, Padova e Monfalcone, stando ai nostri dati aggiornati al 31/10/2020, contavamo più di 9500 collaboratrici a portafoglio, questo, grazie agli abbondanti numeri, ha consentito di soddisfare le tante richieste, nonostante una pandemia mondiale.

Sono calate le richieste in periodo Covid?

A dire il vero sono aumentate. Abbiamo notato un incremento delle richieste che si attesta su un più 20% circa da marzo in poi; nella maggior parte si parla di richieste h24, mentre sono diminuite le assistenze giornaliere, prendersi cura delle persone in casa a giornata fa paura in questo periodo. Ovviamente teniamo però a preservare il più possibile i nostri clienti organizzando direttamente gli appuntamenti per i tamponi alle assistenti che andremo a collocare.

Perché avete deciso di investire in questo settore?

L’idea è nata a seguito di un’esperienza familiare traumatica, che ha visto protagonisti i nostri nonni, che sulla loro pelle hanno vissuto il disagio di chi, dopo anni di lavoro, si trova a trascorrere la non autosufficienza tra soprusi e violenze compiute da una badante che avevamo trovato in fretta dopo il ricovero ospedaliero. Da quel momento in poi, io e mio fratello, abbiamo deciso di mettere ordine, collaudando un servizio che potesse dare dignità a chi come i nostri nonni, aveva bisogno di vivere i propri anni nel rispetto della propria persona.

È poi seguita un’analisi razionale e tangibile di questo sogno che, giorno dopo giorno, con grande passione e dedizione, continuiamo a coltivare. Inoltre la formula di selezione che offre la nostra agenzia rimane anche l’unica alternativa alle residenze per anziani, oggi viste fortemente colpite dalla problematica del Covid. Non le nascondo però, che un altro mio sogno nel cassetto rimane quello di aprire una casa di riposo, sogno che per il momento rimarrà tale, ma non escludo nulla (…..ride…..)

Per il momento continueremo a concentrarci per sviluppare questo progetto, che riteniamo essere ambizioso: puntiamo ad aprire altre filiali sul territorio, cercando di organizzare e strutturare il più possibile un’azienda capace di semplificare la vita a più famiglie italiane possibile.