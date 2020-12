Ancora un pareggio al Teghil; Pordenone-Brescia 1-1, il tabellino

LIGNANO – Il Pordenone non si sblocca al Teghil.

A Lignano anche con il Brescia finisce in pareggio (1-1), il sesto su sei incontri giocati in casa in questa stagione.

Al vantaggio neroverde al 5′ del pt con Diaw (5° centro stagionale) autore di un affondo che brucia la difesa lombarda, risponde il bresciano Spalek al 7′ del st. il cui tiro daviato da Bassoli spiazza Perisan.

L’ottavo pareggio stagionale porta i Ramarri a quota 14 punti in classifica a meno sei dall’ottavo posto che garantirebbe i play-off.

Il prossimo turno, venerdi 18 dicembre ore 19.00, vedrà il Pordenone impegnato in trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella.

Il tabellino:

PORDENONE – BRESCIA 1-1

GOL: 5′ pt Diaw; 7′ st Spalek

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Chrzanowski (42′ st Gavazzi); Magnino (31′ st Musiolik), Misuraca (17′ st Calò), Scavone (17′ st Rossetti); Ciurria; Butić, Diaw. A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Gavazzi, Musiolik, Pasa, Foschiani, Mallamo, Camporese, Zammarini. All. Tesser.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Mangraviti, Martella; Labojko (39′ Papetti), Van de Looi, Bjarnason (19′ st Jagiello); Zmrhal (13′ st Dessena), Spalek (19′ st Ragusa); Torregrossa (39′ st Aye). A disp.: Kotnik, Andrenacci, Ghezzi, Verzeni. All. Dionigi.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Fiorito di Salerno e Saccenti di Modena. Quarto ufficiale Maggioni di Lecco.

NOTE: al 9′ st espulso Van de Looi per doppia ammonizione. Ammoniti Diaw, Vogliacco, Magnino, Mateju. Angoli 4-6. Recupero: pt 0′; st 4′.

P.G.