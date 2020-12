Ancora un pareggio al Teghil; Pordenone-Empoli 0-0

LIGNANO – Il Pordenone non sfata il tabu’ Teghil e anche con l’Empoli è ancora pareggio casalingo (0-0), il quinto su cinque giornate disputate tra le mura amiche.

Per i ragazzi di Tesser non è bastata una prestazione gagliarda, giocata a ritmi intensi dove è mancato solo il gol per portare a casa l’intera posta.

Con questo pareggio i Ramarri rimandano ancora l’appuntamento con la prima vittoria in casa ma ottengono il sesto risultato utile consecutivo in campionato e salgono a quota 13 punti in classific subito a ridosso della zona play-off.

Nel prossimo prossimo turno, sabato 12 dicembre ore 14.00, i neroverdi saranno impegnati in trasferta a Pisa.

Il tabellino:

PORDENONE – EMPOLI 0-0

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra (23′ st Bassoli), Vogliacco, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Calò, Pasa (42′ st Scavone); Ciurria (42′ st Mallamo); Diaw, Musiolik (21′ st Butić). A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Barison, Banse, Misuraca, Zammarini, Rossetti. All. Tesser.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Casale, Nikolaou, Romagnoli, Parisi (35′ st Cambiaso); Ricci, Stulac, Bandinelli; Haas; Matos (35′ st Zurkowski), La Mantia (14′ st Olivieri). A disp.: Pratelli, Biagini, Mancuso, Damiani, Pirrello, Baldanzi, Viti. All. Dionisi.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. Assistenti Avalos di Legnano e Grossi di Frosinone. Quarto ufficiale Ayroldi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Berra, Ricci, Haas Angoli 13-3. Recupero: pt 0′; st 4′.

P.G.