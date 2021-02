Ancora uno stop al Teghil per i Ramarri; Pordenone-Cittadella 0-1

LIGNANO – Il Pordenone cade ancora al Teghil e questa volta ad opera del Cittadella (0-1) ed ancora in un derby del triveneto dopo quello perso con il LR Vicenza.

Netta supremazia territoriale iniziale degli ospiti che partono forte sfruttando la loro fisicità e al 16′ sbloccano subito il match con Beretta che approfitta della sponda di Tsadjout e insacca dal secondo palo.

Nella ripresa il komandante Tesser corre ai ripari mettendo in campo l’artiglieria pesante con Butic e Magnino che sostutuiscono i leggerini Biondi e Zammarini e successivamente con Musiolik e Scavone per l’ottimo Morra e Rossetti.

Sale il pressing neroverde che resterà costante per tutto il match alla ricerca del pari ma nonostante i vari tentativi il risultato della partita non cambierà.

Da segnalare le vibranti proteste dei Ramarri al 19′ del st per un rigore non concesso dall’arbitro Paterna quando Ciurria steso in area viene ammonito per simulazione. Lo stesso Paterna poi al 39′ del st espelle mister Tesser per proteste.

Pordenone che resta così inchiodato al nono posto in classifica a quota 32 punti a meno 3 dalla zona play off.

Prossimo turno domenica 21 febbraio ore 15.00 in trasferta a Reggio Calabria contro la Reggina per invertire la rotta.

Il tabellino:

PORDENONE – CITTADELLA 0-1

GOL: 16′ pt Beretta.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan, Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini (12′ st Magnino), Misuraca (35′ st Banse), Rossetti (25′ st Scavone); Biondi (1′ st Butić); Ciurria, Morra (12′ st Musiolik). A disp.: Bindi, Stefani, Barison, Chrzanowski. All. Tesser.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia (37′ st Cassandro), Pavan, Gargiulo (27′ st Baldini); D’Urso (27′ st Branca); Tsadjout (43′ pt Ogunseye), Beretta (37′ st Rosafio). A disp.: Kastrati, Perticone, Camigliano, Donnarumma, Mastrantonio. All. Venturato.

ARBITRO: Paterna di Teramo. Assistenti: Fiorito di Salerno e Bottegoni di Terni.

NOTE: al 39′ st espulso Tesser per proteste. Ammoniti Ciurria e Pavan. Angoli 5-7. Recupero: pt 2′; st 4′.

P.G.