Andando per Borghi, Poesie di Massimo Neri lunedì 28 giugno

PORDENONE – Lunedì 28 giugno, alle ore 18.00, nella Sala del Centro Culturale della Società Operaia di Pordenone (Corso Vittorio Emanuele II, n°44) verrà presentato il libro di Massimo Neri “Andando per Borghi” che raccoglie le poesie che l’Autore ha dedicato ai sei Borghi più belli d’Italia presenti nel territorio pordenonese.

La presentazione, a cura della professoressa Franca Benvenuti, sarà introdotta dalla signora Rosa Saccotelli Pavan, Presidente della “Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione” e sarà impreziosita dalla presenza degli attori Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato che declameranno alcune liriche della raccolta.

Nel libro, edito dalla “Associazione Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone A.P.S.” i Borghi di Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo e Valvasone rappresentano luoghi dell’anima, ideali per ripensare alla storia dell’uomo e dare spazio ai sogni soprattutto in un momento così difficile come quello attuale in cui più che mai sentiamo urgente la necessità di poesia.

E Massimo Neri, scoprendo la bellezza dell’esistente che sfugge all’occhio comune, con i suoi versi intimi e profondi regala al lettore la speranza di un mondo in armonia rivelandosi sensibile e raffinato cantore del nostro tempo.

Franca Benvenuti