Approvazione bilancio: FdI “Burgnich ruolo fondamentale”

PORDENONE – Fratelli d’Italia sostiene esplicitamente e con convinzione il provvedimento odierno all’esame del consiglio comunale.

“Il lavoro di squadra delle forze espresse dal nostro partito in giunta, così il gruppo consiliare con a capo Francesco Ribetti, – dicevina nota di FdI – ha caratterizzato positivamente la vita della Città in un momento di emergenza planetaria.

Le istanze presentate dall’assessore Burgnich e la sua tenacia nel “tenere i conti a posto” sono stati in questi mesi il volàno per garantire, citiamo una misura fra tutte, la partenza delle scuole, grazie alla collaborazione ed il contatto costante con il consigliere Basso.

Questo mentre ad altri livelli decisionali ministeriali, o per incompetenza o per inadeguatezza, o non hanno fatto il proprio dovere o hanno, peggio ancora, complicato le cose.

Sosteniamo pienamente i provvedimenti rivolti ai commercianti portati avanti dal nostro assessore Emanuele Loperfido, che con interventi rapidi a supporto della riduzione degli affitti ha consentito di far rimanere maggior liquidità nelle casse degli imprenditori del terziario: una categoria che sta pagando caramente le conseguenze delle scelte miopi del governo di sinistra, con lavoratori che attendono ancora la cassa integrazione.

Questa manovra d’autunno certifica la statura del sindaco, della sua giunta e del gruppo consiliare che ci onoriamo di rappresentare a nome di Fratello d’Italia”.